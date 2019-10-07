МИД Белоруссии анонсировал визит Лукашенко в ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что визит президента страны Александра Лукашенко в одну из стран Евросоюза может состояться до конца 2019 года.

«Я надеюсь, что в этом году мы совершим полноценный визит на пространство Европейского союза», – передает РИА «Новости» слова Макея, который не уточнил страну. По его словам, детали визита главы государства будут озвучены позже.

Макей добавил, что в Минске всегда придерживаются позиции, что «визит не должен быть ради визита».

«Визит может быть совершен тогда, когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее», – добавил Макей.

Напомним, в сентябре пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз сообщил, что Белоруссия и Евросоюз заключат соглашение об упрощенной выдаче виз и реадмиссии.

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