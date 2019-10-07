Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевскую премию по медицине присудили Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце за исследования о том, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. Об этом объявил Нобелевский комитет.

Церемонию награждения проведут 10 декабря, в день смерти основателя премий, шведского предпринимателя Альфреда Нобеля, передает РИА «Новости».

Четыре из пяти премий вручаются в Стокгольме, премия мира вручается в Осло 10 декабря.

Каждая Нобелевская премия составляет 9 млн шведских крон (около 950 тыс. долларов).

В 2018 году премию получили Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзе (Япония), которые проводили исследования в области раковых клеток. Согласно их работе, раковые клетки «уклоняются» от иммунной системы, это позволяет создать новые подходы к лечению рака.

Нобелевская премия по медицине присуждается с 1901 года, первым лауреатом стал Эмиль Беринг за исследования по сывороточной терапии. Всего эту награду вручили 216 ученым, в том числе 12 женщинам.

Российские ученые получали премию по медицине дважды. Иван Павлов в 1904 году был удостоен премии за работы по физиологии пищеварения, Илья Мечников в 1908 году – за изучение иммунитета.

Имя Нобелевского лауреата по литературе будет названо в четверг, 10 октября. В 2019 году планируется вручить две награды – за текущий и прошлый годы.

Напомним, вокруг литературной премии в 2018 году разразился секс-скандал, который открыл механику процесса выбора, а также спровоцировал потерю доверия к результатам. Об этом подробно писала газета ВЗГЛЯД.

В ноябре сообщалось, что Шведская академия и Нобелевский фонд решили создать новый Нобелевский комитет по литературе.