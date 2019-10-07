Молодые соотечественники договорились о проведении «Бессмертного полка» в Мадриде

«У нас много одаренных ребят, но зачастую чувствуют себя одинокими. Они получили возможность поучаствовать в масштабном и интересном проекте», – рассказала газете ВЗГЛЯД координатор «молодежки» Союза соотечественников в Испании Виктория Самойлова. В эти выходные в Мадриде прошел Молодежный форум россиян, живущих в Испании и Андорре.

«На III Молодежном форуме российских соотечественников Испании и Андорры, который прошел в минувшую субботу, участникам представилась возможность принять участие в обучающих тренингах. Это были упражнения, которые направлены на развитие личностных качеств, прокачку личного бренда и межкультурную коммуникацию. Необходимо, чтобы ребята понимали, как взаимодействовать с местным населением, как правильно доносить наши идеи, рассказывать испанцам о русской культуре», – рассказала координатор молодежного движения СОРС (Союза организаций российских соотечественников) в Испании Виктория Самойлова.

Поддержать молодых россиян, живущих в Испании прибыла целая делегация с родины, отметила собеседница. «Приехали коллеги из Петербурга – из Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, из Московского Дома соотечественника, Молодежного центра и Рязанского университета», – подчеркнула Самойлова. Гости рассказали о том, как их организации и вузы «работают с соотечественниками, живущими за рубежом, какие для них существуют программы, как можно реализовать свои идеи молодым соотечественникам, как получить финансирование и так далее», – отметила координатор молодежного движения СОРС Испании.

Впервые Молодежный форум российских соотечественников в Испании был проведен в 2017 году в Барселоне, но сейчас он претерпел качественное изменение, пояснила собеседница. «У нас сформировался совет российских соотечественников Испании и Андорры. В этом году форум стал основной площадкой для его работы. В дальнейшем планируется, что форум станет постоянной площадкой для продвижения деятельности молодежного совета», – поделилась Самойлова.

«В ходе конкурса на форум были отобраны самые активные ребята, у которых есть стремление сохранить историческое и культурное наследие России и продвигать объективный имидж России, ее традиции, отметила Самойлова. «Главная цель форума – привлечь в него лидеров, которые смогли бы и дальше развивать наше молодежное движение», – добавила собеседница.

Кроме того, рассказала Самойлова, на форуме шел разговор о высокой степени важности сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Отметим, что собеседница также является координатором шествия «Бессмертный полк» в Мадриде. «Нам необходимо проводить мероприятия по сохранению этой памяти на протяжении всего года... чтобы отдать дань памяти всем, кто ковал Великую Победу», – сказала Самойлова, обращаясь к участникам форума.