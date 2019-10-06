Названа причина смерти Марины Куклиной

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина, ушедшая из жизни в возрасте 33 лет, скончалась от онкологии, сообщила ее коллега Римма Зюбина.

Зюбина сообщила РБК, что Куклина несколько лет боролась с тяжелым недугом.

«Все надеялись на чудо, выздоровление, она была искренним и хорошим человеком. Была звездой, абсолютно невероятная», – рассказала актриса.

Супруг актрисы Андрей Май-Малахов сообщил в Facebook, что прощание с Мариной Куклиной состоится во вторник, 8 октября, в Киевском театре юного зрителя на Липках.

Ранее в воскресенье стало известно, что на 34-м году жизни умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина, которая снималась в российских и украинских сериалах «Возвращение Мухтара – 5», «Пес», «Анна Герман».

В этот же день стало известно, что в 29 лет умер от рака российский хоккеист Самвел Мнацян.