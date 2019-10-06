Немецкие СМИ назвали падение Берлинской стены символом «унижения» русских

Поначалу русские радовались объединению Германии, но, ощутив на себе последствия этого события, «протрезвели», говорится в статье Das Erste. Падение Берлинской стены – символа холодной войны и силы – стало свидетельством поражения Советов, добавляет телеканал.

«Поначалу русские радовались объединению Германии. Но когда ощутили на себе последствия этого события, наступило «протрезвление». Все большее число советских республик стали требовать независимости от Москвы. Из-за перемен в системе у многих возникли проблемы», – передает ИноТВ содержание публикации.

Автор статьи отмечает, что крах Советского Союза многие русские «восприняли не как «триумф демократии», а как унижение». В представлении людей Берлинская стена была «символом холодной войны, силы», была «бастионом защиты от США и НАТО». Ее падение «стало для многих доказательством того, что Советы проиграли холодную войну», говорится в статье.

В публикации поясняется, что, в отличие немцев, россияне негативно относятся к политикам, из-за которых все произошло. «Первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева помнят очень хорошо и не любят», – говорится в статье на сайте телеканала. «Внешнеполитические заслуги» Горбачева не так сильно волновали русских, как его внутриполитические неудачи, поясняет автор.

В российских учебниках по истории говорится о том, что «за весь срок правления Горбачев не предложил ни одной позитивной идеи», отмечает Das Erste. При этом у современной молодежи в России сложились романтические представления о социализме, заключает автор.

В начале 2016 года президент Владимир Путин в интервью немецким СМИ заявил, что падение Берлинской стены не объединило Европу, а лишь перенесло линию раскола на восток.