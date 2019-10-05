Ребенка на Кубани заперли в камере хранения

В Горячем Ключе Краснодарского края ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре «Пятая авеню».

Сотрудники ТЦ услышали плач ребенка, исходящий из камеры хранения вещей. Сначала они попытались подобрать ключ к ячейке, в которой находился мальчик, а затем попросили одного из покупателей сломать замок, передает РЕН ТВ.

Сколько времени ребенок провел в ячейке и кто его там закрыл, не уточняется.

Ранее женщина бросила малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров и отказалась его забирать.