Стартовал третий сезон конкурса «Лидеры России»

Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг.

Старт заявочной кампании был дан в пятницу, 4 октября, в рамках первого заседания Набсовета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Выступая на заседании, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что кроме лидерских качеств и компетенций у партнеров конкурса, работодателей, государственных органов власти существует запрос на специфические профессиональные качества управленцев. В связи с этим и было принято решение запустить несколько профессиональных треков. Он обратился к президенту и членам Наблюдательного совета с предложением открыть регистрацию на новый сезон конкурса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Если вы поддерживаете запуск трех новых направлений – «Здравоохранение», «Наука и образование», «Финансы и технологии», то мы хотели бы попросить вас разрешить дать старт третьему сезону. У нас это в режиме реального времени происходит. И если вы нам даете добро, то наши победители запустят рассылку приглашений всем тем, кто прошел предрегистрацию, всем тем, кто участвовал в конкурсе в прошлом году», – сказал Алексей Комиссаров.

«Пожалуйста!» – поддержал запуск старта конкурса «Лидеры России» Владимир Путин.

В третьем сезоне конкурса появились профессиональные треки (специализации) в области науки, здравоохранения, финансов и технологий, рассказал наставник конкурса первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании Наблюдательного совета АНО.

«Президент одобрил это решение, сейчас оно попадает в протокол Наблюдательного совета. У нас пошел совсем новый подход, в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» у нас остается общеуправленческий конкурс, но впервые человек сможет выбрать для себя поток, связанный с управлением в определенной сфере», – сообщил Сергей Кириенко.

По словам Алексея Комиссарова, за два года проект стал самым масштабным конкурсом управленцев не только России, но и во все мире.

«Мировых аналогов нашему конкурсу мы не нашли. Мы не просто запустили мощный социальный лифт, но и создали мотивацию для саморазвития миллионам наших граждан. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки. За два года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч. Одно из самых главных мотивирующих факторов – это возможность получить наставника из числа выдающихся государственных и общественных деятелей, известных предпринимателей, руководителей крупнейших корпораций, ученых. Сегодня это 93 человека и все они находят время, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. Хотел бы поблагодарить наставников, кто продолжает с нами работать. Это, действительно, очень ценно!» – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Помощник президента России Андрей Фурсенко напомнил о предложении Совета молодых ученых – обратить внимание на подготовку молодых руководителей научно-образовательных организаций. По мнению Андрея Фурсенко, человек, который руководит образованием и наукой, должен проявить себя профессионально. «Совместно с Министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым поддерживаем это. Сейчас есть большой спрос на молодых людей, готовых взять на себя ответственность за реализацию прорывных проектов», – добавил он.

Министр науки и высшего образования России, наставник конкурса «Лидеры России» Михаил Котюков добавил, что «мы действительно сегодня отчетливо осознаем острый дефицит в управленцах для университетов, научных организаций». «Мы этим вопросом вместе с Академией наук уже не первый год занимаемся, даже сделали свой список кадрового резерва, там больше 1,5 тыс. человек и уже в этом году запустили первый этап школы будущих управленцев в Москве. Очень рассчитываю, что инициатива, которая сегодня прозвучала, позволит нам существенно увеличить возможности нашего резерва. И совершенно точно в ближайшее время, я не сомневаюсь, по опыту первых двух отборов, что мы увидим людей, готовых взять на себя ответственность за решение различных, действительно сложных задач. И очень активно будем участвовать в этом конкурсе вместе с инициаторами. И не сомневаюсь, что позитивные итоги будут очень скоро», – сказал Михаил Котюков.

«В системе управления наукой до 2024 года нам нужно подготовить 1150 специалистов – научных исследователей, которые могут стать руководителями и заместителями руководителей научных и образовательных организаций. Конкурс «Лидеры России» дает участникам шанс в перспективе стать такими руководителями. Мы должны создать также 900 новых лабораторий, и в 30% случаев этими лабораториями должны руководить молодые управленцы. И мы предлагаем участникам конкурса предметно этим заняться и возглавить такие команды, чтобы была возможность проявить себя. Что касается здравоохранения – сегодня в стране работает 3 млн медицинских работников различного уровня, но из них только 1% – это врачи-организаторы. Мы ждем, что благодаря конкурсу «Лидеры России» в наши поликлиники и больницы придут новые молодые руководители, желающие положительно изменить ситуацию в этой сфере», – поделилась наставник конкурса, председатель правительства Татьяна Голикова.

Главный наставник трека «Финансы и технологии», наставник конкурса, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф заявил, что третий этап конкурса обрел новое направление. «Мы ушли от того, что называется по-английски general management skills – от общеуправленческих навыков, от поиска управленцев в целом – к все-таки отраслевой специфике. Сейчас совместно с коллегами решили попробовать такой отдельный трек, как «Финансы и технологии», и вместе с компаниями нашей экосистемы будем отбирать таланты и ребят, которые смогут быть лидерами цифровой трансформации и лидерами финансовых компаний и учреждений. Мы попробуем до середины следующего года провести отбор талантливых ребят, подготовить их и через год на следующем совете доложим, что получилось», – пояснил он.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. Михаил Кузнецов считает, что специфика научной и образовательной деятельности в том, что нужно уметь заслужить уважение своих коллег-профессионалов, уметь смотреть за горизонт, потому что принятые решения порой реализуются через годы, нужно обладать стратегическим терпением. «Научно-образовательный трек – это очень важная своевременная инициатива, которая позволит, уверен, сотням амбициозных, активных профессионалов найти себя в руководстве исследовательскими коллективами, вузами, образовательными учреждениями. И получить, безусловно, мудрость наставников», – отметил Михаил Кузнецов.

Владимир Остроменский, победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 г.г., обратился к президенту Владимиру Путину с благодарностью за возможность работать с наставниками.

«Огромное спасибо от нас, от «Лидеров России», у каждого из нас есть свой наставник. Я знаю, что многих из них Вы лично привлекли к этой работе, и они очень нам помогают. Но самое главное, что в платформе «Россия – страна возможностей» мы имеем возможность быть наставниками у других ребят, которые являются победителями конкурса. Например, кроме того, что у меня наставник, я являюсь наставником для молодого, талантливого кардиолога, который сам из Уссурийска, сейчас учится в Москве благодаря тому, что он победил в олимпиаде «Я – профессионал» и стал теперь ординатором. Эта преемственность очень важна. Сам я готов поучаствовать в качестве помощи в этом новом конкурсе и методически помогать и воодушевлять ребят», – сказал Владимир Остроменский.

Детальная информация о профессиональных специализациях третьего сезона конкурса «Лидеры России» будет презентована на пресс-конференции 8 октября в Москве.

Заседание Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» проводит впервые. Ему предшествовала двухдневная проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы – «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческой олимпиады «Я – профессионал», фестиваля «Российская студенческая весна», всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», инженерного чемпионата «CASE-IN» и других. Проектные команды работали над новыми проектными инициативами, критериями эффективности проектов и отбора участников, механизмами вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматами продвижения конкурсов и проектов.

Накануне первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил газете ВЗГЛЯД, что порядок конкурса «Лидеры России» в этом году изменится. Отныне кандидаты смогут выбрать одно из трех конкретных направлений – медицину, науку и образование, а также технологии и финансы. Но при этом, по его словам, сохранится и прежняя схема отбора, образно говоря, – «универсальных управленцев».

В июле на сайте Кремля был опубликован президентский указ, согласно которому президент России Владимир Путин возглавил Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». Согласно указу, членами Наблюдательного совета также стали заместитель вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник президента Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

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