Джорджа Мартина пригласили в Якутию

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил писателя Джорджа Мартина посетить республику.

«Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко», – заявил глава региона в Twitter.

Он подчеркнул, что не первый год местные жители «согреваются длинными зимними вечерами», читая книги Мартина.

Николаев позвал Мартина «в гости». В Якутии, как заявил ее руководитель, Мартин сможет почувствовать, «что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году».

Сообщение опубликовано на английском и русском языках.