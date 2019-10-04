В проектах платформы «Россия – страна возможностей» поучаствовало 2,6 млн человек

В проектах платформы «Россия – страна возможностей» за два года приняли участие свыше 2,6 млн россиян, об этом сообщил на заседании наблюдательного совета платформы руководитель проекта Алексей Комиссаров.

В пятницу, 4 октября, АНО «Россия – страна возможностей» проводит в образовательном центре «Сириус» в Сочи первое заседание наблюдательного совета под председательством президента России Владимира Путина. На повестке – промежуточные итоги работы организации, планы дальнейшей работы платформы, новые проектные инициативы и развитие уже действующих проектов.

«За два года в проектах платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 2 млн 650 тыс. человек. Это не просто большое число. Для нас самое главное, что это показатель востребованности проектов платформы. Сегодня их 20 – социальные, кадровые, профессиональные конкурсы и проекты. В них участвуют и школьники, и студенты, и люди уже зрелого возраста из всех уголков нашей страны», – сказал Алексей Комиссаров.

Также он рассказал, как проходит конкурс «Профстажировки 2.0». Комиссаров отметил, что за месяц на него поступило около 11 тыс. заявок. Общее число размещенных на платформе проекта кейсов превысило 3,5 тыс., а количество работодателей, разместивших их – около 1 тыс.

«Сейчас у нас самом разгаре конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Мы проводим его совместно с Общероссийским народным фронтом, и всего за месяц получили почти 11 тыс. заявок. Проект запускался в помощь студентам, которые пишут курсовые и дипломные работы. Зачастую происходит так, что эти работы идут просто в стол никому не нужны. Мы договорились с партнерами, что они предоставляют конкретные задачи исходя из своих сегодняшних потребностей», – сказал Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что «в настоящее время около 1 тыс. партнеров разместили на платформе примерно 3,5 тыс. практико-ориентированных задач». «Мы уверены, что конкурс поможет студентам найти интересную работу, а работодателям найти талантливых будущих сотрудников», – добавил Алексей Комиссаров.

Конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» стартовал 10 сентября. Студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов компаний. Они размещены на платформе профстажировки.рф. Эти решения будут выполнены в виде курсовых и дипломных работ. К партнерам проекта уже присоединились Минстрой России, «СИБУР Холдинг», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «РЖД», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», «Росгеология», «Магнит» и многие другие ведущие компании.

Заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» проводит впервые. Ему предшествовала двухдневная проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы – «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческой олимпиады «Я – профессионал», фестиваля «Российская студенческая весна», всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», инженерного чемпионата «CASE-IN» и других. Проектные команды работали над новыми проектными инициативами, критериями эффективности проектов и отбора участников, механизмами вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматами продвижения конкурсов и проектов.