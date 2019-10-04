Путин ознакомился с археологическими находками в Тамани

Президент России Владимир Путин посетил порт крупнейшего частного инвестора в портовую инфраструктуру юга России.

Владелец компании бизнесмен из Бельгии Мишель Литвак провел для Владимира Путина экскурсию по объектам порта, сообщает ТАСС.

Президент посетил угольный комплекс, где замглавы компании по инвестпроектам Игорь Зюзин рассказал о работе единственного в стране трехвагонного опрокидывателя – сооружения для механизированной разгрузки вагонов. Зюзин также сообщил о планах компании запустить 4-вагонный опрокидыватель, который ускорит процесс выгрузки.

Кроме того, Путину представили макет развития порта с упором на создание мощностей по обработке крупногабаритных и универсальных грузов, тепличного комплекса, который отапливается за счет образующейся в ходе производства энергии.

Представители компании рассказали о рассмотрении вопроса строительства поселка на 15 тыс. человек для проживания специалистов и обратили внимание президента на высокие экологические нормы.

В рамках экскурсии Владимир Путин ознакомился и с археологическими находками, найденными во время строительства.

Компания ОТЭКО – оператор таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов мощностью 20 млн тонн.

Ранее сообщалось о прибытии президента в Тамань, также уточнялся его дальнейший маршрут.

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