Красноярцев наказали за нападение на волонтера Универсиады

Суд в Красноярске приговорил военнослужащего и гражданского к трем годам колонии за нападение на волонтера Универсиады, сообщает пресс-служба красноярского гарнизонного военного суда.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что «судом вынесен обвинительный приговор в отношении военнослужащего и гражданина за совершение разбойного нападения на волонтера зимней Универсиады».

Так, рядовой Анохин и гражданин Лучинин «были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ. Им «было назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима».

Указывается, что мужчины напали на волонтера Универсиады. При этом они использовали электрошокер, наносили удары руками и отобрали все имущество гражданина.

Кроме того, издеваясь над потерпевшим, злоумышленники «в условиях низкой температуры раздели его догола и отпустили».

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

Напомним, Универсиада в Красноярске проходила с 1 по 12 марта 2019 года.

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