В Центробанке обеспокоились ростом цен на жилье

Рост ипотечного кредитования должен идти параллельно с ростом жилищного строительства, так как в ином случае это приведет к повышению цен на жилье, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Юдаева заявила, выступая в Совете Федерации: «Важно, чтобы строительство жилья также росло, иначе тот рост ипотеки, который есть, выльется в рост цен».

Она отметила, что в 2019 году «мы уже наблюдаем 7-процентный рост цен на первичном рынке и за этой ситуацией нужно следить», передает ТАСС.

Первый зампред Банка России добавила, что регулятор ожидает ежегодный рост рынка ипотечного кредитования на уровне 20%.

Ранее были названы регионы России, в которых наиболее востребованы и наименее популярные ипотечные кредиты.