В Кремле оценили согласие Киева на «формулу Штайнмайера»

В Кремле позитивно оценивают согласие Киева на «формулу Штайнмайера» по Донбассу, которое дал еще экс-президент Украины Петр Порошенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет, во-первых, не о согласии Украины, речь идет о подтверждении Украиной ранее данного согласия на «формулу Штайнмайера», потому что с «формулой Штайнмайера» Украина несколько лет назад уже согласилась, это сделал президент (Петр) Порошенко», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он подчеркнул, что это «позитивное подтверждение», поэтому и воспринимается оно соответствующим образом.

По его словам, «особый статус» по «формуле Штайнмайера» предполагается непосредственно для ДНР и ЛНР.

Также Песков отметил, что в настоящее время подготовка к саммиту в «нормандском формате» по Украине ведется на уровне помощников глав государств, конкретных сроков еще нет.

Ранее украинские СМИ сообщили, что офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает два сценария проведения выборов в Донбассе: летом или осенью 2020 года.

Проведение выборов в Донбассе стало возможным после подписания Киевом «формулы Штайнмайера», которая прописывает порядок выполнения некоторых пунктов Минских соглашений, связанных с особым статусом юго-востока Украины.

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