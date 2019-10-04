В Кремле рассказали о сроках готовности китайской системы предупреждения о ракетном нападении

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которую Москва помогает развернуть Китаю, будет готова своевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Своевременно», – сказал Песков, в ответ на вопрос, когда будет готова данная система, передает РИА «Новости».

В четверг президент Владимир Путин заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая «кардинальным образом повысит обороноспособность» КНР.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин перевел отношения с Китаем на союзнический уровень.

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