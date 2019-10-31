В минздраве Крыма подтвердили гибель чиновника в ДТП

Директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак погиб в результате ДТП в Подмосковье, сообщил замминистра здравоохранения Республики Крым Николай Деркач.

«Гибель Ивана Сагайдака мы подтверждаем, действительно, к сожалению, это так», – приводит его слова ТАСС.

«Обстоятельства ДТП мы комментировать не можем. Этим занимаются правоохранительные органы. Насколько я знаю, возбуждено уголовное дело», – добавил Деркач.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП под Москвой погиб глава МИАЦ Республики Крым Иван Сагайдак, пострадали первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко и и.о. замглавы управления стратегического развития здравоохранения Илья Турчиненко.