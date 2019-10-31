Автомобиль с крымскими чиновниками перевернулся под Москвой

В результате ДТП под Москвой погиб глава МИАЦ Республики Крым Иван Сагайдак, пострадали первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко и и.о. замглавы управления стратегического развития здравоохранения Илья Турчиненко.

ДТП произошло на трассе М11 по дороге из аэропорта 29 октября, передает Пятый канал.

Савченко был за рулем машины. Он не справился с управлением, машина врезалась в отбойник и перевернулась, передает РЕН ТВ.

Сагайдак находился на заднем сиденье, он умер от полученных травм.