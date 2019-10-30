РЖД решили привлечь военных к расширению БАМа и Транссиба

К работам по расширению Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали собираются привлечь военных строителей, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Белозеров сообщил о переговорах по привлечению военных к модернизации Восточного железнодорожного полигона.

«Мы вместе работали над объектами, у них есть и техника, и компетенции, а объем строительства сейчас большой, и нужно правильно распоряжаться имеющимися строительными мощностями», – приводит его слова «Коммерсант».

Сообщается, что переговоры могут завершиться в ближайшие четыре-пять месяцев.

Издание пишет, что для завершения проекта дополнительно нужны десятки тысяч строителей.