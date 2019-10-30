Премьер Венгрии отказался мириться с получением газа из РФ исключительно через Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, если российский газ будет идти в Венгрию только через Украину, то это не будет хорошим решением для Будапешта.

Орбан также заявил, что Венгрия хочет остаться суверенной в энергетике, поэтому рассматривает другие возможности поставок энергоносителей, кроме России, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Венгрии сообщал, что Москва и Будапешт заключили с Россией «все необходимые соглашения» относительно поставок газа. По его словам, стороны уже договорились, что половина газа на 2020 год будет доставлена в Венгрию уже в этом году.