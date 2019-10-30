Facebook удалил десятки ориентированных на Африку российских аккаунтов

Соцсеть Facebook удалила 35 аккаунтов, 53 страницы, семь групп и еще пять аккаунтов в Instagram, созданных в России и ориентированных на страны Африки.

«Сегодня мы удалили три сети аккаунтов, страниц и групп за участие в иностранном вмешательстве... Они были созданы в России и были нацелены на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию», – передает РИА «Новости» заявление Facebook.

Утверждается, что удаленные сети были связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, на что указало «собственное расследование» Facebook.

Удалены 35 аккаунтов, 53 страниц и семи групп в Facebook, также удалены пять аккаунтов в Instagram. Facebook отмечает, что эти аккаунты «часто распространяли» материалы Sputnik и RT.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что на Западе ревниво отреагировали на прошедший в Сочи саммит «Россия – Африка» – западные политологи завидуют большому успеху этого мероприятия. При этом успех этот объяснялся усилиями «российской пропаганды».