В сети сравнили вывод средств Навального и пожертвования его штабов

В сети опубликовали график сравнения дат вывода средств с биткоин-кошельков блогера Алексея Навального и призывов о пожертвованиях от его региональных штабов, пишут СМИ.

Штабы Навального в девяти регионах собирают пожертвования для закупки квадрокоптеров и оборудования для них, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на блог «Фонд бабла с коррупцией».

«Средняя цена одного такого девайса колеблется в пределе 49 тыс. рублей, а на всю товарную группу потребуется немногим более 450 тыс. Казалось бы, сумма не из маленьких, но точно не для Навального, ведь за тот же период он вывел более 22,2 млн рублей», – цитирует издание блог.

Даты начала сбора донатов практически всегда совпадали с выводом средств с биткоин-кошельков. Для наглядности авторы блога собрали эти данные в одну таблицу.

«Возникает обоснованное ощущение, что штабы просто не могут выжить самостоятельно. Все, что необходимо для работы, им приходится приобретать за свой счет, буквально выпрашивая деньги у сторонников. Но почему эти потребности полностью игнорирует Навальный, который легко бы смог обеспечить штабы всем необходимым для оптимизации их работы?», – вопрошают авторы блога.

Напомним, «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального пополнил список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Согласно сообщению Минюста России, ФБК был включен в список иностранных агентов после ведомственной проверки.