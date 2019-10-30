Рошаль похвалил омбудсмена Кузнецову за эффективную работу

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова качественно и эффективно выполняет свою работу, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медпалаты, глава отделения неотложной хирургии Научного центра здоровья детей РАМН Леонид Рошаль.

«Я хочу преклониться перед Анной Юрьевной, уполномоченным по правам ребенка, вы бываете в сложнейших ситуациях. И я вижу, как эффективно и четко она работает. Например, случай с девочкой из Ингушетии, сейчас благодаря Анне Юрьевне ребенок обрел свою родную маму, которая имеет все юридические основы быть с дочкой, а это, учитывая те настроения и традиции, которые есть в народе, не так просто. Или работа по выпадению детей (из окон) – сколько мы не говорили и не писали руководству страны, наиболее эффективно в этом направлении работала Анна Юрьевна. И сегодня она ставит очень важный вопрос, связанный с приближением зимы и возможными травмами», – передает слова Рошаля РАПСИ.

Он также похвалил работу МЧС в этом направлении. По его словам, ни в одной стране нет такого эффективного ведомства.

В среду прошла пресс-конференция о зимнем периоде акции «Безопасность детства», на которой выступала и сама Кузнецова. Она, в частности, предложила создать в каждом российском регионе карту опасных мест для детей, передает РИА «Новости».

«В ряде регионов это уже создано – карта опасных мест, куда не нужно ходить детям. И, конечно, дело чести каждого региона устранять и сокращать эту карту до нуля», – сказала она.

Также уполномоченный при президенте по правам ребенка предложила в рамках зимнего периода акции «Безопасность детства» ввести в российских регионах контакты, по которым можно будет сообщать об опасных для детей объектах.

Зимний период акции «Безопасность детства» запускается с 1 ноября.