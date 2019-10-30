Сеть подпольных казино разоблачили в Крыму

В 11 районах Крыма ликвидировали сеть подпольных казино, работавших под видом букмекерских контор и принесших владельцам 1 млрд рублей, сообщили в СК и МВД.

«На территории 11 районов Республики Крым действовали в открытом доступе 14 залов, в которых под видом спортивных ставок предоставлялись услуги азартных игр», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, незаконный доход сети «превысил миллиард рублей».

«В игровых залах, жилых и офисных помещениях обнаружено свыше 340 единиц оборудования, среди которого - компьютеры со специальным программным обеспечением, а также игровые терминалы. Кроме того, изъяты свыше трех миллионов рублей и документация», – рассказала Волк.

Обыски прошли одновременно в Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске, а также в поселке Черноморское. Возбуждены восемь уголовных дел.

Напомним, в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте (Республика Крым).

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