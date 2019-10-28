Игорную зону «Золотой берег» создали в Ялте

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте (Республика Крым).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, в нем указано, что площадь зоны, которая расположится в ялтинском поселке Кацивели, составит почти 147 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

Напомним, в среду глава республики Сергей Аксенов сообщил, что крымская игорная зона появится на юге полуострова к 2022 году, подготовка на объекте уже началась.

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