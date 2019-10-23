Аксенов назвал сроки создания игорной зоны в Крыму

Крымская игорная зона появится на юге полуострова к 2022 году, подготовка на объекте уже началась, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, соглашения по созданию игорной зоны будут заключены до конца 2019 года, передает ТАСС.

«Место уже определено на общественных слушаниях – это поселок Кацивели. В течение ноября должны все процедуры пройти, подготовка на объекте уже начата. Должны за два года все сделать», – сказал Аксенов.

Аксенов уверен, что санкции, введенные против полуострова не отпугнут игроков. Игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих, богатых людей, добавил он.

«В аэропорт Бельбек, условно говоря, прилетели, поехали на Южный берег Крыма. Инвесторы смогут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов», – уточнил глава Крыма.

По словам Аксенова, полуостров полностью готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.

«Крым готов на 100%, у нас же пути не разобраны. Если будет воля нашего президента, а президент все, что на благо Крыма, поддержит, то, конечно, железнодорожное сообщение будет», – сообщил он.

Сейчас, по его словам, Крым готовится к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, после чего турпоток в Крым вырастет в разы.

«Согласно прогнозам, к 2025 году интенсивность движения превысит 50 пар поездов в сутки. Это позволит перевозить по 16 млн тонн грузов и более 15 млн пассажиров ежегодно. Соответственно, будет расти и турпоток», – добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что проект по созданию игорной зоны в Ялте подготовлен и проходит согласование в правительстве. Зона будет носить название «Золотой берег», ее разместят на территории городского округа Ялта на участке площадью порядка 150 тыс. квадратных метров.

Напомним, первая в России игорная зона «Азов-Сити», работавшая в Краснодарском крае, была ликвидирована по указу премьера Дмитрия Медведева в 2018 году.

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