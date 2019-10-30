В НИУ ВШЭ прокомментировали высказывания профессора о русском языке

Высказывания профессора факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики» Гасана Гусейнова о статусе русского языка являются его частным мнением и не отражают позицию вуза, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

«Мнения, высказываемые в личных аккаунтах в социальных сетях преподавателями и сотрудниками «Вышки», являются частными, и не могут рассматриваться как позиция НИУ ВШЭ по тем или иным вопросам. Это в полной мере относится и к высказыванию Гасана Гусейнова», – прокомментировали в вузе, передает ТАСС.

Во вторник Гусейнов в Facebook написал, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», а говорят в ней на «убогом и клоачном» русском языке. Позже он объяснил, что «имел в виду не в целом язык», а то «как люди пользуются этим языком».

Научный руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, профессор факультета гуманитарных наук Валерий Зусман также оценил слова профессора НИУ ВШЭ об «убогом и клоачном» русском языке.