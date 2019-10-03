«Союз МС-12» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-12» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС, сообщил источник из Центра управления полетами, где идет трансляция операции.

В 13.06 мск двигательная установка корабля сработает на торможение, а в 14.00 он должен будет приземлиться примерно в 145 километрах от Жезказгана в Казахстане передает РИА «Новости».

Ранее в Роскосмосе сообщили, что возвращение Аль-Мансури на корабле «Союз МС-12» вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, работающими сейчас на станции, намечается на 3 октября.

Напомним, ранее в четверг в Минобороны сообщили, что экипаж «Союза МС-12» попросил у военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) встретить их персиками и финиками.

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