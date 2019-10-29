Россияне смогут бесплатно смотреть через интернет 20 телеканалов

У россиян должна быть возможность свободно смотреть телеканалы первого и второго мультиплекса не только в эфире, но и в Сети, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Леонид Левин, один из авторов законопроекта о создании общероссийской системы бесплатных интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса.

Как сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, соответствующему законопроекту предстоит в ноябре пройти первое чтение и у представителей телевизионной отрасли еще будет возможность высказать депутатам по этому поводу свои пожелания.

«Мы ознакомились с отзывом правительства. Действительно, законопроект поддержан без замечаний. Вместе с тем, мы получили отзывы экспертного сообщества, также были дискуссии с профильными ведомствами. Мы внимательно следили за высказываниями в СМИ. При доработке законопроекта будем учитывать все эти аспекты и проведем рабочую встречу с представителями самой индустрии для того чтобы также учесть и их замечания», – заверил Левин, но при этом подчеркнул: «Бесплатный доступ – это наша принципиальная позиция».

Глава комитета подчеркнул, что речь идет о добровольной организации самих участников рынка, которая не должна регулироваться государством. «Должно быть участие игроков, их желание и поддержка касательно данной инициативы. Сами принципы создания такой организации, ее работы и регулирования – это вопросы, которые требуют подзаконных актов. Мы будем учитывать это при доработке законопроекта», – уточнил Левин.

Напомним, мультиплекс – это пакет из десяти цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Первый мультиплекс – пакет цифровых каналов Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС-1), в него входят Первый канал, Россия - 1, Россия - 24, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал и другие. Второй мультиплекс включает в себя РенТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница и другие. Таким образом, в случае принятия законопроекта россияне смогут бесплатно смотреть в Сети не менее 20 каналов на одной платформе.

Как известно, документ в июле внесли в Госдуму Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский. Накануне правительство дало на него положительный отзыв. Как отмечает «Интерфакс», необходимость систематизировать трансляцию российских телеканалов в интернете назрела в связи с увеличением их интернет-аудитории. Если закон будет принят, это позволит создать единую технологическую платформу для доставки телевизионного сигнала «с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций». Централизованное управление контентом рекламных пауз позволит «оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок».

В свою очередь замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев заявил газете ВЗГЛЯД, что телекомпания как лидер отечественного телевещания «приветствует любые инициативы, направленные на большую системность и прозрачность индустрии». «Создание единого ТВ-оператора для цифровой среды на основе проекта «Витрина ТВ» не только задаст понятные правила дистрибуции, измерения аудитории и монетизации, но и обозначит вектор развития телевидения в целом, что в нынешних условиях крайне важно как для вещателей, так и для рекламодателей», – сказал Нечаев.

Планируется, что единый оператор заработает к 2021 году и обеспечит легальное бесплатное распространение обязательных российских телеканалов. Доля иностранного владения в нем не может превышать 20%, а партнерами должны быть как минимум 2/3 федеральных каналов. Площадки, которые ведут несанкционированную трансляцию в интернете, будут блокироваться.

Единый оператор не будет монопольным поставщиком программ. Разрабатывать и отбирать контент для вещания, как и прежде, будут сами каналы. На единую платформу ляжет функция защиты от онлайн-пиратства и донесения продукта до зрителей.

Единственным реальным претендентом на позицию единого оператора считается компания «Витрина ТВ», учрежденная в 2017 году крупнейшими телехолдингами: «Национальной медиа группой», «СТС медиа», «Первым каналом» и ВГТРК. Также обсуждается присоединение структур «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ и др.).