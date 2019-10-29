Слова Трампа об уничтоженном главаре ИГ поставили под сомнение

Заявления американского президента Дональда Трампа о том, что главарь террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакр аль-Багдади перед смертью «выл, плакал и кричал», вызывают сомнение, сообщают СМИ.

Источники NBC в Пентагоне не понимают, откуда Трамп мог получить такую информацию, передает ТАСС.

Кроме того, военные и разведка США считают, что Трамп зря обнародовал некоторую информацию, касающуюся ликвидации главаря ИГ*. NBC поясняет, что Трамп как президент имеет право раскрывать секретную информацию, но зачастую раскрывает гораздо больше, чем ему рекомендуют помощники.

Так, в случае с ликвидацией аль-Багдади, он раскрыл информацию о сборе разведывательных данных и методах работы спецподразделений. Также Трамп сообщил о захвате некоторых боевиков, хотя Пентагон надеялся, что в ИГ* о захвате не узнают, пока не будут проведены допросы.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади.