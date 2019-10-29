Из российских электричек в часы пик будут убирать кресла

В будущем в электропоездах могут появиться коворкинг-зоны, места для зарядки электросамокатов. В час-пик в электричке можно будет сложить кресла для экономии пространства, рассказал замгендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов на форуме PRO/Движение.1520.

«Мы продолжаем изучение тенденций, и сегодня есть ряд элементов, над которыми работаем, пассажиры смогут их увидеть в ближайшем будущем – это и новые функциональные зоны – они будут тематическими. Мы планируем создание коворкинг-зон, станций для подзарядки велосипедов и электросамокатов. Салон новых электропоездов будет модульным, чтобы в час-пик обеспечить свободное пространство для всех категорий пассажиров. Это и мобильные кресла, которые в час-пик складываются для того, чтобы обеспечить более комфортное перемещение пассажиров в поезде», – цитирует Лошманова РИА «Новости».

Он добавил, что окна в электричках планируется использовать как новостные или информационные мониторы, где, в том числе, будет отображаться информация о другом городском транспорте.

Лошманов отметил, что появление подобных электропоездов – «это дело ближайших лет».

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