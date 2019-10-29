Стало известно о росте поставок банкнот из России в Ливию

До и после начала наступления Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи произошло увеличение поставок банкнот из России Центробанку востока Ливии, следует из таможенных данных России.

С февраля по июнь из России четырьмя партиями были отправлены почти 4,5 млрд ливийских динаров (3,22 млрд долларов). Наступление Хафтара началось в апреле, пишет Reuters.

Таким образом, общий объем динаров, поставленных из России с 2016 года, сильно превышает сумму в 10 млрд, которую ранее признавали чиновники востока Ливии. Агентство полагает, что это указывает на зависимость востока Ливии и ЛНА от этих поставок.

Таможенные данные указывают, что в феврале, марте и июне прошли таможенную службу три партии банкнот достоинством 20 и 50 динаров, которые были предназначены для восточного центробанка Ливии. Каждая партия – суммой около 1 млрд динаров. Еще одна, четвертая партия из банкнот номиналом 50 динаров была отправлена в конце июня. Ее сумма составила 1,45 млрд динаров.

В 2017, 2018 и 2019 годах суммы, прошедшие через таможню России, составили 4 млрд, 2 млрд 377 млн и 4 млрд 428 млн динаров соответственно. В совокупности за три года было поставлено 10 млрд 805 млн динаров. За 2016 год данных нет, хотя, как утверждает агентство, именно в этом году восток Ливии стал получать банкноты из России. Более того, общедоступная таможенная база данных показывает, что в 2016 году из России в Ливию было поставлено 175,7 тонны банкнот, что на 24 тонны больше, чем в 2018 году.

Центробанк востока Ливии начал заказывать банкноты из России на фоне усугубления кризиса ликвидности в стране три года назад. Их используют для выплат госслужащим, которые наняты с 2014 года, и процентов по облигациям. При этом в центробанке говорили, что с Россией были контракты на поставку от 8 до 9 млрд динаров.

Центробанк в Триполи получал нерегулярные поставки динаров, напечатанных в Британии. Эти банкноты очень похожи на российские, хотя и имеют некоторые различия в дизайне. Поставки банкнот из разных стран могут помешать объединению центробанков страны в один регулятор, считают западные дипломаты.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин пообещал способствовать скорейшему восстановлению мира в Ливии и восстановлению ливийской государственности.