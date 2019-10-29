ДНР предложили создать офшорную зону и инфраструктуру для блокчейна

На Международном инвестиционном форуме в Донецке властям республики предложили для привлечения иностранных инвестиций создать офшорную зону и инфраструктуру для блокчейна, сообщила председатель оргкомитета форума, ректор Донецкой академии управления и госслужбы при главе ДНР Лариса Костровец.

«Мы разрабатываем пути привлечения иностранных инвесторов. В основе этой экономической модели – разработка особых условий для привлечения инвесторов, создание офшорной зоны с полным освобождением от налогов и таможенных пошлин, передача земельных участков в безвозмездное и бессрочное пользование, совершенствование нормативной правовой базы, легализация инфраструктуры блокчейн-технологий», – сказала Костровец, передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Она отметила, что эти предложения станут основой документа по итогам пленарного заседания форума, а позже будут переданы на рассмотрение правительству республики.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об инвестициях в Донбасс.