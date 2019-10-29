Бастрыкин поздравил подписчиков с годовщиной создания комсомола

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в своих соцсетях поздравил всех, кто «сохраняет верность принципам комсомола», со 101-летием со дня образования ВЛКСМ.

«С праздником всех тех, кто сохраняет верность принципам комсомола. Оптимизма, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!» – написал он в Facebook.

Он назвал ВЛКСМ «уникальной организацией», «колоссальной школой жизни». По мнению Бастрыкина, нельзя утрачивать опыт комсомола, который является «достойным примером прошлого для формирования достойного будущего».

«Лучшие традиции комсомола непременно должны жить, помогая современной молодежи воплощать новые и смелые проекты, добиваясь своими достижениями безграничного признания», – заявил он.

В 2016 году Бастрыкин рассказал на встрече с музыкантом Борисом Гребенщиковым о том, что был комсомольским лидером, а также признался, что играл на бас-гитаре в джаз-бэнде в университете.