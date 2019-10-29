Тбилиси предложил Сухуму «обновление»

Грузинские власти выразили готовность принять участие в «обновлении» абхазской столицы - Сухума, это прозвучало в связи с решением восстановить знаменитый с советских времен курорт Цхалтубо. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Сухуми (так по-грузински) ждет, мы обновим его совместно с абхазскими братьями», – заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

27 сентября 1993 года грузинские войска утратили контроль над столицей Абхазии в войне, начавшейся 14 августа 1992 года.

Арчил Талаквадзе объявил о готовности Грузии принять участие в восстановлении Сухума в связи с тем, что во вторник миллиардер Бидзина Иванишвили, лидер правящей «Грузинской мечты», сообщил о том, что на собственные средства полностью восстановит курорт Цхалтубо, прославившийся как бальнеологический благодаря уникальным минеральным водам еще в советский период и развивавшийся в сталинские времена.

Цхалтубо решено сделать одним из флагманских курортов всей Восточной Европы. Для этого Бидзина Иванишвили восстановит все 22 санатория и бани. После этого, по данным председателя парламента, ежегодно курорт сможет принимать 800 тысяч человек.

Когда завершатся работы и во сколько они обойдутся, не уточняется.