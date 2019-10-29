Cервис для отслеживания трудоустройства выпускников запускают в России

С января 2020 года Минтруд запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов, сообщил замминистра труда и соцзащиты Всеволод Вуколов.

Вуколов сообщил, что ведомство создало сервис, который позволит «очень четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло», передает РИА «Новости».

«Будем выстраивать эти траектории. Грубо говоря, по каждому студенту будем смотреть, что с ним происходит через год, через два, через три. Дело это непростое. Тем не менее, сейчас эти шаги впервые за многие годы модернизируются», – сказал он на круглом столе со студентами средних профессиональных и высших учебных заведений на тему «Профессии будущего» на площадке чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Между тем глава Минобрнауки Михаил Котюков в кулуарах форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», который проходит в Петербурге, сообщил, что ведомство вскоре представит на общественное обсуждение новую формулу распределения бюджетных мест в вузах, ориентированную на регионы, передает ТАСС.

«Сейчас меняется формула, по которой распределяются бюджетные места, и в большей степени акцент будет сделан на регионы. То есть мы должны приблизить доступность качественного высшего образования к тем регионам, где ребята сегодня учатся, заканчивают школу, и где дальше смогут реализовать свой потенциал. Поэтому в ближайшее время эти данные будут уже доступны для общественного обсуждения, мы заканчиваем расчеты в экспертной среде сегодня», – сказал он, отвечая на вопрос о том, как выполняется поручение президента России Владимира Путина об увеличении числа абитуриентов в вузах на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников по версии QS (QS Graduate Employability Rankings) попали 13 российских вузов.