Кремль прокомментировал расстрел в Забайкалье

В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, речь идет о частном случае, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы говорите о частном случае, и на основе этого делаете выводы о реформе армии – это совершенная неуместная постановка вопроса. Это частный случай, это трагедия, которая произошла. Безусловно, ее нужно расследовать, и в армии занимаются ее расследованием, но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, говорит ли трагедия о том, что реформа армии никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

Он добавил, что произошедшее не является вопросом президента.

«Президент не будет на это реагировать это», – добавил Песков.

Напомним, 20 ноября Березин из охотничьего ружья 12 калибра застрелил одного сотрудника Росгвардии и ранил второго - погиб 27-летний водитель группы задержания полиции; был ранен 34-летний старший группы задержания.

После этого Березин, бросив ружье, скрылся с места происшествия и скрывался в течение нескольких дней.

Напомним, в пятницу сообщалось, что по меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в воинской части в Забайкальском крае. ЧП произошло в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края во время смены караула.

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