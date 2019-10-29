Премьеру «Терминатора» отменили в Голливуде из-за пожаров

Премьерный показ фильма «Терминатор: Темные судьбы» отменили в Голливуде из-за природных пожаров в Калифорнии.

Телеканал CNN со ссылкой на заявление компаний Paramount Pictures и Skydance сообщил, что премьера фильма должна была состояться в понедельник 28 октября в Лос-Анджелесе и собрать на красной ковровой дорожке сыгравших в фильме актеров, включая Арнольда Шварценеггера, Линду Хэмилтон и Маккензи Дэвис, передает РИА «Новости».

Однако «в свете бушующих в этом районе пожаров Paramount Pictures и Skydance отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».

«Мы направим еду, предназначенную для приема, американскому Красному Кресту, который оказывает помощь пострадавшим от пожара», – приводит телеканал заявление компаний.

Между тем экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер написал в Twitter, что из-за пожаров был вынужден покинуть свой дом.

«Если вы находитесь в зоне эвакуации, не тратьте время впустую. Уходите», – добавил он.

Напомним, режим ЧС объявлен по всей Калифорнии из-за сильных пожаров.

Пожар, возникший в ночь на понедельник, получил название «Гетти», так как бушует рядом с Центром Гетти – музейным комплексом в пригороде Лос-Анджелеса.

Площадь лесного пожара за несколько часов выросла более чем в пять раз, а обязательной эвакуации подлежат 3,3 тыс. домов.

По последним данным пожарного департамента Лос-Анджелеса, площадь пожара, уже составляет 400 акров (более 160 гектаров).

В минувшем году общее число жертв пожаров в Калифорнии достигло 79 человек, еще 1 тыс. 286 американцев пропали без вести.

Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что за время природных пожаров в Калифорнии без вести пропало намного больше людей, «чем считалось возможным», причем точное число пропавших «никто точно не знает».

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