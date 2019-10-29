Рассекречены данные о помогавших СССР в создании атомной бомбы немецких ученых

Госкорпорация «Росатом» рассекретила данные о крупных немецких специалистах, разрабатывавших атомное оружие в гитлеровской Германии, а после войны, приехавших в СССР и участвовавших в создании первой советской атомной бомбы.

На портале «История Росатома» в специальном разделе «Российской атомной отрасли – 75 лет» обнародованы факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР.

В их числе – «анкеты специального назначения», заполненные учеными Германии довоенного периода, прибывшими на работу в Советский Союз и внесшими немалый вклад в создание советской атомной промышленности.

В 1945 году, когда Красная армия вступила на территорию Германии, по заданию советского руководства был организован поиск немецких специалистов с целью изучения достижений немецких ученых в работах по атомной бомбе. В конце войны часть этих ученых оказалась на территории, занятой советскими войсками. Советским руководством было принято решение пригласить этих германских специалистов для участия в реализации атомного проекта в СССР. Всего в Советский Союз для работы по атомной проблематике добровольно приехало более 300 немцев.

Росатом также показал анкеты, которые заполнили шесть немецких специалистов, приехавших в СССР – лауреат Нобелевской премии Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель.

Густав Герц в СССР возглавил специально созданный под него на базе санатория «Агудзеры» под Сухуми институт «Г», на который возлагалась задача разработок в области газодиффузионного обогащения урана в промышленных масштабах.

В своей анкете Герц указал, что в 1935 году, будучи директором Физического института в Берлине, совершил «добровольный уход со службы ввиду национал-социалистского расового преследования».

Николаус Риль родился и вырос в России, в 1921 году он переехал в Германию, где с конца 1930-х годов занимался вопросами промышленного получения урана. В СССР Риль работал над получением первого советского сверхчистого металлического урана на заводе №12 в подмосковной Электростали. Затем был научным руководителем работ по изучению действия радиации на живые организмы на объекте «Б» на базе санатория «Сунгуль». Позже Риль работал в Сухуми. В 1955 году вернулся в Германию, сначала в ГДР, а потом перебрался в ФРГ, где работал научным сотрудником в Мюнхенском техническом университете.

Манфред фон Арденне внес и основополагающий вклад в развитие методов микроскопии. В Советском Союзе фон Арденне стал научным руководителем института «А» в другом санатории «Синоп» в Абхазии. Там же фон Арденне создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана. В 1955 году вернулся в ГДР.

Петер Тиссен был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии. В СССР Тиссен стал заместителем директора того же института «А» в Абхазии. На ученого возлагалась задача разработки методов изготовления трубчатых фильтров. В 1956 году вернулся в ГДР, где возглавил Государственный Совет по науке.

Хайнц Позе до войны занимался в Германии исследованиями в области ядерных реакций, а в начале 1940-х годов участвовал в создании германского опытного ядерного реактора на тяжелой воде, который разрушился в результате аварии в 1942 году. В СССР Позе работал в лаборатории «В» вблизи станции Обнинское Калужской области. Во многом благодаря немецким специалистам под руководством Позе лаборатория «В» за короткое время стала центром комплексных экспериментальных и теоретических исследований ядерных процессов и разработок в области ядерных реакторов. Затем вернулся в ГДР, возглавил там Институт экспериментальной ядерной физики.

Роберт Депель также участвовавший в создании германского экспериментального ядерного реактора, в Советском Союзе его знания использовались для налаживания производства тяжелой воды, позволяющей организовать работу ядерного реактора с использованием необогащенного природного урана. Затем Депель заведовал кафедрой экспериментальной и ядерной физики Воронежского университета, после чего переехал в ГДР.

Напомним, 21 октября «Росатом» рассекретил поручение о создании первой советской атомной бомбы.