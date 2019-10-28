В Эстонию прибыли британские танки

В Эстонию прибыла первая партия тяжелой техники из Британии в рамках учений НАТО Tractable, среди нее – 18 танков Challenger, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

«Подобные учения нужны для того, чтобы, если однажды и в самом деле понадобится, все работало как часы», – сказал глава минобороны страны Юри Луйк, передает ТАСС.

Он добавил, что учения нужны, чтобы показать «вероятному противнику», что «перемещение осуществлено, что есть средства и умение».

Отмечается, что в ближайшие недели в Эстонию поступит 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат. Они сменят британский контингент батальона НАТО.

Напомним, Предыдущие учения НАТО в Прибалтике проходили в сентябре. В мероприятиях принимали участие около 3 тыс. военнослужащих из 12 стран, включая Албанию, Испанию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Словению, Черногорию, Чехию и Эстонию.

