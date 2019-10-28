Польша заявила о задержании «российского шпиона»

Агентство внутренней безопасности Польши якобы задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь министра польского правительства, который координирует работу спецслужб, Станислав Жарын.

«В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений – в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов», – передает его слова ТАСС.

Жарын утверждает, что в отношении некоего Петра С. Удалось собрать доказательства сотрудничества с российской разведкой. Он арестован на три месяца.

На прошлой неделе появились сведения о ликвидации «шпионской сети России» в Чехии. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о заявлениях Праги на этот счет.

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