Лукашенко рассказал об ответе Белоруссии на размещение танков США в Литве

Минск ответит на размещение в Литве американских танков, однако не станет «бряцать оружием», заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент», – приводит слова Лукашенко БелТА.

По его словам, Белоруссия вынуждена отвечать «на такие демонстрации».

«При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием», – добавил глава Белоруссии, подчеркнув, что его страна является миролюбивым государством, которое не хочет воевать.

На прошлой неделе Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и Минобороны как можно быстрее разработать план мероприятия по адекватному реагированию на действия США по размещению в Литве бронетанковой техники и контингента вооруженных сил в непосредственной близости от белорусской границы.

Напомним, США перебросили в Литву тяжелую технику, которая пробудет в стране в течение полугода.

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