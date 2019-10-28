В двигатель самолета Минводы – Москва попала птица

Птица попала в двигатель самолета, планировавшего вылет из Минеральных Вод в Москву, инцидент произошел на взлетной полосе, сообщили в управлении на транспорте МВД.

«Инцидент произошел 27 октября, самолет пошел на взлетную полосу, и птица попала в левый двигатель, было принято решение вернуть борт. На борту было 150 человек и шесть членов экипажа», – передает РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

Там добавили, что рейс выполняла авиакомпания Utair.

Напомним, 16 августа авиакомпания «Победа» задержала рейс из Минеральных Вод в Москву из-за подозрения на попадание птицы в двигатель.

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