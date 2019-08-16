Рейс «Победы» из Минвод задержан из-за подозрения на попадание птицы в двигатель

Авиакомпания «Победа» задержала рейс из Минеральных Вод в Москву из-за подозрения на попадание птицы в двигатель, сообщили в пресс-службе компании.

«В аэропорту Минеральных Вод рейс в Москву задержан более чем на два с половиной часа из-за поступления информации о подозрении на попадание птицы в правый двигатель. Прямо сейчас ведётся осмотр специалистами на предмет повреждения самолета», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей чаек. Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и экипаж выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.

Командир самолета Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем, а сделал то, что был должен.