Минздрав анонсировал переход на систему лекарственного страхования

Минздрав за два-три года намерен перейти на систему лекарственного страхования в амбулаторном звене, то есть систему с полным или частичным государственным возмещением стоимости лекарства, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы в прошлом году подняли вопрос о необходимости трансформации системы амбулаторного лекарственного обеспечения, и переходить на государственную систему возмещения стоимости лекарств, которая существует во всех странах с развитыми системами здравоохранения, оно может называться еще лекарственным страхованием, то есть уходить от льготного обеспечения по очень ограниченным категориям граждан фактически к тотальному обеспечению... Мы надеемся, что в течение двух-трех лет мы на эту систему перейдем», – сказала Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее словам, в настоящее время только 19% граждан обеспечиваются бесплатно лекарствами в амбулаторном звене, это льготные категории, передает РИА «Новости».

Министр также подтвердила информацию, что нуждающиеся дети до конца недели получат незарегистрированный в России препарат «Фризиум» (клобазам).

«Все будут обеспечены, кому это необходимо... Она (первая партия) уже завезена вчера. На этой неделе до среды получат московские дети, до конца недели по всей стране Московский эндокринный завод развезет этот препарат», – сказала Скворцова. Она уточнила, что сейчас известно о 550 детях, которые нуждаются в препарате.

В воскресенье идеолог проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер сообщила, что семьи, ожидающие не зарегистрированный в России препарат «Фризиум», получат его до конца недели.

До этого директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщила в субботу, первая пария не зарегистрированного в России противосудорожного препарата «Фризиум», которая обеспечит лекарством 540 детей, поступила в Россию.

По оценке Минздрава, в незарегистрированном в России противосудорожном препарате «Фризиум» нуждаются от 2 до 3 тыс. российских детей, страдающих эпилепсией. В начале сентября ведомство закупило 10 тыс. упаковок препарата. В министерстве также заверили, что ведется работа по регистрации отечественного аналога препарата.