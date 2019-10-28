МВД завело дело из-за интервью детей с геем на YouTube

Отдел МВД России возбудил административное дело в отношении организатора съемок ролика на платформе YouTube, в котором дети интервьюируют гомосексуалиста, сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой в ответе на запрос вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Горовой сообщил, что сотрудники ГУ МВД России по Москве установили место проведения съемок и их участников. В отношении организатора уполномоченным должностным лицом отдела МВД России по Басманному району города Москвы 8 октября 2019 года возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» КоАП РФ, передает РИА «Новости».

Первый замминистра добавил, что материалы дела направлены следователям для проверки действий организаторов съемок «на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями 135 «Развратные действия» и 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего» УК РФ.

Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики YouTube-каналa Real Talk, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.

В начале октября суд в Санкт-Петербурге потребовал заблокировать группы «Российская ЛГБТ-сеть» и «Российское ЛГБТ сообщество» в соцсети «ВКонтакте».

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