Суд в Петербурге потребовал заблокировать два ЛГБТ-паблика «ВКонтакте»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга потребовал заблокировать группы «Российская ЛГБТ-сеть» и «Российское ЛГБТ сообщество» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что данное решение было вынесено по искам прокурора Центрального района Петербурга в защиту неопределенного круга лиц о признании размещенной на этих ресурсах информации, запрещенной на территории России, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Установлено, что в них размещена информация, доступная широкому кругу лиц, в том числе и детям, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи. Размещение рисунков, фотографий и видеоизображений представляющих сцены однополой любви между девушками и юношами, расценивается как публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», – заявили в ведомстве.

Ранее проректор УрГЭУ Роман Краснов пожелал отчислить студента из вуза за подписку на ЛГБТ-сообщество. Позже ректор университета Яков Силин объяснил, что слежка за личными аккаунтами в университете ведется на системной основе.

Политолог Анна Федорова назвала травлей действия руководства УрГЭУ в связи с гей-скандалом.