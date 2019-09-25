Политолог назвала травлей действия руководства УрГЭУ в связи с гей-скандалом

Руководство УрГЭУ совершенно незаконно устраивает травлю своего студента за то, что он подписан на ЛГБТ-группы и носит розовый телефон, заявила политолог Анна Федорова.

«То есть реально темное будущее: служба мониторинга вуза нашла, на какие паблики подписан человек и забила тревогу, потому что моральный облик же. И ректор вуза Яков Силин, целый ректор, с лицом большого государственного деятеля записал видеоролик, где говорит, что быть геем – это, значит, недопустимо для студента университета! А его заместитель, проректор Краснов, вызвал человека к себе и требовал прекратить «вот это все гейство», а также упрекал, что у студента розовый телефон», – написала Федорова в своем Telegram.

Она заявила, что то, чем занимается руководство УрГЭУ, «совершенно незаконно».

«И если у человека сейчас хватит задора и энергии на хорошего адвоката – вы прославитесь на всю Россию не только как мракобесы и враги собственных студентов (это вы уже), но и как люди, навлекшие нереальный позор на приличный вуз», – заявила политолог.

По ее мнению, публичная агрессия против собственных студентов является признаком «жесткой профнепригодности руководства УрГЭУ».

«Более того, публичное преследование студента за подписку на паблики (!) – это вообще-то называется «травля». В данном случае слово совершенно оправдано. А там, где травля – по-хорошему, должны вмешаться правоохранительные органы и проверить деятельность руководства вуза», – считает Федорова.

Также она предлагает поинтересоваться, «сколько уже было таких отчислений или «добровольных» уходов из УрГЭУ на основании того, что чей-то аккаунт не понравился ректору Якову Силину и проректору Роману Краснову».

Напомним, ранее проректор УрГЭУ Роман Краснов пожелал отчислить студента из вуза за подписку на ЛГБТ-сообщество. Позже ректор университета Яков Силин объяснил, что слежка за личными аккаунтами в университете ведется на системной основе.

В Кремле заявили, что не знают об этой истории, а шоумен Иван Ургант высмеял гей-скандал в вузе.

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