Ургант высмеял ЛГБТ-скандал в уральском вузе

Шоумен Иван Ургант высмеял скандал в Уральском государственном экономическом университете, где студенту пригрозили отчислением из-за подозрения в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Придумали, за что отчислять», – сказал телеведущий в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает Ura.ru.

Комментируя сведения о том, что студенту после инцидента предложили убежище в США, шоумен обратился к представителям российской делегации на ГА ООН, которым Вашингтон отказал в визе.

«Уважаемые сенаторы! Ну посмотрите, есть же способ попасть в США!» – сказал Ургант.

Напомним, ранее проректор вуза Роман Краснов пожелал отчислить студента из вуза за подписку на ЛГБТ-сообщество. Позже ректор университета Яков Силин объяснил, что слежка за личными аккаунтами в университете ведется на системной основе.

В Кремле заявили, что не знают об этой истории.

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