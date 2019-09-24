Ректор объяснил изучение профилей студентов в соцсетях после скандала с ЛГБТ-группой

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после скандала с возможным отчислением студента из-за подписки в соцсетх на ЛГБТ-сообщество объяснил, зачем в учебном заведении мониторят профили студентов в социальных сетях.

«Хочу сказать, чтобы все успокоились. Никаких сверхъестественных событий не происходит – идет обычная, размеренная жизнь одного из лучших экономических университетов страны... Очень важно, чтобы студентам была обеспечена безопасность и в местах проживания, если это общежития, и там, где происходит процесс обучения, – в учебных корпусах нашего вуза», – сказал ректор в своем обращении, опубликованном на YouTube-канале вуза.

Силин утверждает, что вуз изучает профили студентов для профилактики экстремизма, наркотиков, суицидов.



«Живя в реальном мире и в реальных событиях, мы вынуждены отслеживать эти события, мониторить и социальные сети. На какой предмет и для чего? Мы на системной основе мониторим социальные сети, чтобы обезопасить наших студентов от возможного влияния тех течений, тех призывов, тех событий или тех даже лиц, которые призывают к экстремизму, – все, что связано с радикальным исламом, с наркотиками, с суицидами и многими отрицательными явлениями»,– сказал Силин.

Ранее разгорелся скандал после того, как руководство УрГЭУ заявило о недопустимости участия студентов в группах с ЛГБТ-тематикой.