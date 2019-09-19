Пескову задали вопрос про студента-гея

В Кремле не знают об истории со студентом Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), которого якобы обещали отчислить за подписку на ЛГБТ-паблик, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Уральский государственный экономический университет якобы хотел отчислить своего студента за то, подписку на ЛГБТ-группы в Сети.

Отвечая на вопрос о том, знают ли об этой истории в Кремле и не видят ли некой репутационной опасности, если разбирательство с вузом и героями истории выйдет на уровень ЕСПЧ, Песков заявил: «Об этой истории не знаем, информации не имеем, репутационной опасности не видим».



«Рекомендуем по этой теме все-таки обращаться непосредственно к высшему учебному заведению или в Министерство образования», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) заявило, что считает недопустимым участие студентов в группах с ЛГБТ-тематикой.

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