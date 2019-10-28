Япония решила создать систему обеспечения безопасной навигации в Арктике

Правительство Японии планирует создать собственную систему обеспечения безопасной навигации в Северном Ледовитом океане, чтобы в будущем использовать этот маршрут для транспортировки грузов, сообщило издание «Иомиури».

По сведениям издания, в рамках проекта планирует построить ледокол, на который установят специальные радары для мониторинга водной поверхности и измерения толщины льда. На основе полученных данных, а также информации со спутников будет вырабатываться наиболее оптимальный и безопасный маршрут для транспортировки грузов в Арктике с минимальными затратами на топливо, передает ТАСС.

Сейчас у Японии есть исследовательское судно «Мирай», которое могло бы подойти для подобных целей. Однако его возможностей недостаточно для перемещения в Северном Ледовитом океане в любой сезон. В связи с этим было принято решение построить новый ледокол к концу 2020 года. На создание самой системы мониторинга из государственного бюджета на текущий год выделено порядка 650 млн иен (6 млн долларов).

Напомним, в сентябре глава МИД Японии Таро Коно оценил объем инвестиций японских компаний в проект «Арктик СПГ – 2» в 5 млрд долларов.

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